Ita Airways introduce Apple Pay per semplificare i pagamenti online dei biglietti aerei

Con l'obiettivo di facilitare l'esperienza degli utenti, Ita Airways ha recentemente annunciato l'introduzione di Apple Pay come opzione di pagamento per l'acquisto dei biglietti aerei. Questa nuova modalità di pagamento sarà disponibile sia sul sito ufficiale della compagnia che sull'app, consentendo una transazione più semplice e veloce per i passeggeri. L'integrazione con Apple Pay segna un passo significativo nel processo di digitalizzazione dei servizi di Ita Airways. La partnership con Adyen per una digitalizzazione efficace La collaborazione con Adyen, una società specializzata nei pagamenti digitali, è stata fondamentale per l'implementazione di Apple Pay. Andrea Benassi, direttore generale di Ita Airways, ha dichiarato che l'integrazione di questa modalità di pagamento fa parte di una strategia più ampia per migliorare l'evoluzione digitale della compagnia.