Incontro tra tifosi ed ex allenatori: la nostalgia del Cerveteri Calcio

Facebook WhatsAppTwitter Uncarico die ricordi per idelsi è svolto in un noto ristorante della città, dove exe appassionati disi sono ritrovati per discutere del passato e delle opportunità mancate. Tra di loro spiccava Vincenzo Ceripa, uno dei tecnici più emblematici della storia della squadra. L’arte della discussione ha riportato alla memoria i fasti di un’epoca calcistica in cui ilsembrava a un passo da un importante traguardo.Un’accademia di momenti storiciL’è stato caratterizzato da racconti che abbracciano i tempi in cui ilsi trovava ai vertici del campionato di Serie C2, un periodo che ha lasciato un segno indelebile nella comunità sportiva locale. Ceripa ha ricordato gli sforzi compiuti durante la stagione del 1992, quando la squadra sembrava destinata a dominare il campionato e a lottare per la promozione in C1.