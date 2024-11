Amica.it - Il Natale upcycled di Miu Miu: la nuova capsule fatta con gli scarti

Questo2024 sarà all’insegna del riciclo per Miu Miu. Insieme alla Holiday Collection arriva la collezione2024 del brand: giunta alla quinta edizione, è composta da vecchi filati, tessuti e capi del brand rimasti inutilizzati nelle precedenti collezioni e rivisitati per l’occasione. Lanciata con una campagna che vede protagonista l’attrice Emma Corrin fotografata da Lengua, ricreando i particolari effetti cromatici delle cartoline festive d’epoca, Miu Miu Upcycle 2024 farà viaggiare nel tempo il proprio stile per queste Feste.Miu Miu Upcycle, di cosa si trattaIl progettodi Miu Miu non è un semplice esercizio di riciclo, ma il desiderio di gettare le fondamenta di un progetto destinato a durate.