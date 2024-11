Quotidiano.net - Eva Longoria lascia i “distopici” Stati Uniti: “Con Trump saranno un luogo spaventoso”

Roma, 15 novembre 2024 – “Un paese distopico”. Così l’attrice statunitense Evadefinisce gli, che ha deciso dire insieme alla sua famiglia. L’ex protagonista di Desperate Housewife ha spiegato in un’intervista a Marie Claire che con il marito José Bastón e al figlio Santiago, di sei anni, vive ora tra Spagna e Messico. “Ho passato negli Usa la mia intera vita adulta. Ma anche prima della pandemia le cose erano cominciate a cambiare. Il clima era diverso”, ha spiegato. “Poi è arrivato il Covid. Siano i senzatetto in strada o le tasse, penso che questo capitolo della mia vita sia finito", ha proseguito l'attrice. Il ritorno di Donaldalla Casa Bianca è stata poi un’ulteriore conferma alla sua decisione: “La cosa choccante non è che abbia vinto. È che un criminale condannato che sputa tanto odio possa occupare la poltrona più importante del Paese”.