Elisa pubblica il video del nuovo singolo Dillo solo al buio

torna sulla scena discografica conal, brano da oggi in radio e accompagnato dalufficialetorna sulla scena discografica conal. Da oggi, venerdì 15 novembre, il brano (con musica di, Davide Simonetta e Alessandro Raina, e testo die Alessandro Raina) sarà in rotazione radiofonica e disponibile su tutte le piattaforme digitali.alè una ballata uptempo (prodotta da Andrea Rigonat) il cui testo, attualissimo, invita ad abbracciare la propria vulnerabilità e si fa portavoce di un messaggio di speranza per chi si sente a volte sbagliato, impotente o fuori posto.Il brano è una riflessione sull’importanza di accettare la propria fragilità, anche attraverso la condivisione.lo racconta così: “alè una dedica alla mia migliore amica, lei è una delle anime più pure che io abbia avuto la fortuna di incontrare.