Cosa cambierà con l’all-in di Trump sulle criptovalute

Nel suo libro Money, David McWilliams sostiene che lenon possano essere considerate moneta in senso lato. Secondo l’economista e autore irlandese, infatti, perché ciò avvenga dovrebbero venire soddisfatti tre requisiti: essere universalmente accettate per i pagamenti, fornire un modo stabile per misurare il loro valore, mantenere quel valore nel tempo. Lenon rispondono a nessuna di queste caratteristiche. Principalmente è colpa della loro natura altamente volatile, ossia della facilità con cui il prezzo varia in un determinato lasso di tempo. Per esempio un indice di Borsa può mutare di pochi punti percentuali al giorno, e quando questo accade fa notizia; mentre Bitcoin, che rappresenta la moneta virtuale più solida presente sul mercato, può subire pesanti oscillazioni di diverse decine di punti anche in un solo giorno.