Quotidiano.net - Chi è Luigi Esposito del duo Gigi e Ross che imita De Martino a Gialappa's Show

In onda su TV8, “’s” è diventato, in poco tempo, un programma cult grazie agli sketch comici e allezioni che lo caratterizzano. Come non citare la parodia di Annalisa interpretata da Brenda Lodigiani, impegnata nelle performance dei tormentoni e nell’ironizzare sulla rivalità (inesistente) con Elodie. Ma, in queste settimane, a spiccare e diventare virale è anche l’zione di Stefano Deportata in scena daEposito nei panni di Stefano De: l’zione è subito cult Da inizio settembre, non è più Amadeus al timone di “Affari tuoi”, gamediventato un vero successo negli ultimi anni, dopo essere stato riportato in tv proprio per volontà dell’ex conduttore del Festival di Sanremo. In estate è arrivata la conferma del presentatore di aver accettato l’offerta di lavorare sul canale NOVE, lasciando così la Rai dove aveva trionfato nelle ultime cinque edizioni di Sanremo e anche, appunto, ad Affari Tuoi.