A Napoli vivo un sogno voglio fare il gol in scorpione al Maradona | Ngonge si racconta

Il nuovo idolo azzurro parla del suo amore per la città e svela il rapporto speciale con Lukaku Cyrilsi è concesso in un’intervista esclusiva ai microfoni di Radio CRC, emittente partner della SSC. L’esterno belga ha toccato diversi temi, dal rapporto con Conte alla sua nuova vita all’ombra del Vesuvio.“Ami sono trovato subito bene”, esordisce. “Arrivare in un club così importante ha significato tanto per la mia carriera. La pressione? Non mi dà fastidio, anzi mi carica. Nel calcio professionistico è normale averla”.Il rapporto dicon ConteIl tecnico salentino chiede molto ai suoi esterni. “Mister Conte insiste sull’aiuto in fase difensiva”, rivela l’ex Verona. “Dobbiamo sacrificarci in non possesso e poi essere incisivi nell’uno contro uno quando attacchiamo.