Vendita milionaria del palazzo maledetto di Ca' Dario: chi sarà il misterioso acquirente?

Facebook WhatsAppTwitter Il “” di Ca’, situato sul Canal Grande a Venezia, ha attirato l’attenzione del mercato immobiliare per la suaall’asta a una cifra impressionante di 18 milioni di euro. Questo edificio storico è noto non solo per la sua architettura ma anche per la sfortunata sorte di molti dei suoi proprietari, che hanno subito eventi tragici nel corso degli anni, tra cui Raul Gardini, il noto imprenditore legato a Tangentopoli. L’agenzia Romolini Immobiliare, incaricata da Christie’s di gestire la, mantiene il riserbo sull’identità dell’, aumentando così il mistero che circonda la trattativa.La storicità di Ca’e le sue leggendeIldi Ca’è una testimonianza architettonica risalente al XV secolo. Situato in una delle zone più affascinanti di Venezia, il suo aspetto affascinante e le intricate decorazioni ne fanno un simbolo di bellezza e grandezza storica.