UEFA avviata indagine sull’arbitro Coote

Anche laha annunciato di aver avviato un’inglese David, finito nella bufera per un altro video in cui sembrerebbe fare uso di cocaina. Un filmato girato durante il campionato europeo, in particolare dopo la sfida dei quarti di finale tra Portogallo e Francia, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.Laha nominato un ispettore per il casoLaha così affermato in una nota: “Un ispettore etico e disciplinare dellaè stato nominato per valutare una potenziale violazione delle norme disciplinari dellada parte del signor David”. L’arbitro in questione ha lavorato come specialista nella revisione video durante Euro 2024. Gli ufficiali di gara hanno alloggiato in un hotel vicino a Francoforte. Proprio nella stanza dell’albergo avrebbero girato il video in cui si vedementre sniffa una polvere bianca usando una banconota americana.