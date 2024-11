Tvzap.it - Uccide i figli di 2, 11 e 13 anni e sparisce nel nulla: poi la drammatica notizia

Leggi su Tvzap.it

Social.di 2, 11 e 13nel: poi la. La storia che stiamo per raccontarvi vi lascerà completamente senza parole. Tre fratellini di 2, 11 e 13sono stati trovati morti in casa. La loro madre sembrava essere sparita nel, ma poi è giunta una terribile. Scopriamo insieme una prima ricostruzione dei fatti ad opera degli inquirenti. ( dopo le foto)Leggi anche: Tragedia in autostrada, suv senza controllo si ribaltaLeggi anche: Maltempo, è morto un ragazzo: tragedia senza fineLeggi anche: 12enne precipita dal balcone, dubbi atroci dietro la tragediaLeggi anche: Tragedia dopo la partita: tre giovanissimi muoiono nell’incidenteSvizzera,nel: maestra trovata mortaSvizzera,nel: maestra trovata morta.