Treviglio Brianza va come un treno | colpo a Imola sesto successo di fila

La TAVvince anche in trasferta, nel primo dei due appuntamenti consecutivi on the road dei biancoverdi: sul parquet della Virtusfinisce 72-78. Vecchiola (26 punti) è protagonista dell’allungo decisivo che porta a sei la striscia vincente.Al PalaRuggi, Villa schiera Marciuš in quintetto, con Vecchiola, Abega, Alibegovi? e Sergio. La Virtus parte con Valentini, Vaulet, Masciarelli, Ricci e Kadjividi. Vaulet apre da tre e il lungo croato risponde con il primo canestro trevigliese. Sono Vecchiola e Marciuš i principali terminali offensivi, Alibegovic alimenta il primo allungo ospite: 11-18 (7’). Masciarelli e Magagnoli rispondono sino al 20-21 della prima sirena.Nella seconda frazione i biancoverdi soffrono le triple degli emiliani (2/4) e i rimbalzi che consentono secondi tiri ai gialloneri.