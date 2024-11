Gaeta.it - Trenord avvia nuove selezioni per capotreni e operatori junior di macchine CNC in Lombardia

, l'operatore ferroviario attivo in, ha annunciato l'apertura delle candidature per nuovidia controllo numerico . Questa iniziativa rappresenta un'opportunità importante per chi cerca lavoro nel settore ferroviario e industriale. Le domande potranno essere presentate a partire dalle 11 di domani, mentre la scadenza per l'invio delle candidature è fissata per il 9 dicembre. Ulteriori dettagli saranno disponibili sulla sezione "Lavora con noi" del sito ufficiale di.Processo di selezione e formazione perIl ruolo di capotreno inprevede un'importante responsabilità sulla sicurezza e il servizio ai passeggeri durante il viaggio. I candidati che verranno selezionati per questa posizione parteciperanno a un percorso di formazione intensivo che durerà sei mesi.