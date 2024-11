Trenitalia, circolazione interrotta tra Priverno e Formia

Leggi su Ilfaroonline.it

, 14 novembre 2024– Dal 15 al 17 novembre laferroviaria subirà delle modifiche traa causa di importanti lavori di manutenzione straordinaria programmati da RFI su alcuni ponti.I treni del Regionale della FL7 saranno interrotti tra. Al fine di garantire la continuità del servizio e limitare l’impatto dei lavori sul territorio, Regionale ha previsto corse con bus tra le stazioni die Minturno. L’interscambio treno/bus da/verso Napoli Centrale è previsto nella stazione di Minturno.Gli intercity coinvoltiCoinvolti anche i treni Intercity delle linee Torino-Salerno, Milano-Napoli/Salerno/Reggio di C., Sestri-Napoli, Roma-Salerno/Taranto/Reggio di C., Roma-Siracusa/Palermo e Intercity Notte delle linee Torino-Salerno/Reggio di C.