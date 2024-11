Lanazione.it - Torna la magia delle fiabe al Teatro Nuovo di Pisa

, 14 novembre 2024 - Domenica 17 novembre alle ore 17 ildiaccoglierà i più piccoli per un appuntamento speciale: lo spettacolo Una volta c'era una volta, una produzione di Binario Vivo APS con la regia di Carlo Scorrano. Pensato per bambini dai 3 anni in su, questo spettacolo riporta in scena ledella tradizione popolare, storie antiche che da sempre aiutano i bambini a esplorare il mondo, a crescere e ad affrontare le loro paure. Sul palco, Silvia Lazzeri, Cecilia Bartoli e Carlo Scorrano daranno vita a un racconto che prende il via in una biblioteca, dove un uomo si imbatte in un libro magico capace di affrontare le sue paure. Attraverso una serie di racconti, i personaggi saranno trasportati in un mondo fantastico in cui ogni storia rappresenta un’antica leggenda popolare e si collega a una paura specifica.