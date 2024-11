Iodonna.it - Sting si unisce vocalmente a Ed Sheeran, Boy George a Sam Smith, e George Michael a Harry Styles, per un brano simbolo della beneficenza del mondo della musica

Bob Geldof, Midge Ure e Trevor Horn annunciano la riedizione di Do They Know It’s Christmas?, unche ha segnato la storiapop esolidarietà umanitaria. Per celebrare i 40 anni del supergruppo britannico-irlandese Band Aid, sarà presentato il 2024 Ultimate Mix, disponibile in anteprima il 25 novembre sulle principali stazioni radio del Regno Unito e in uscita ufficiale il 29 novembre su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico, su CD e vinile 12?. Quando la solidarietà è vip guarda le foto Band Aid: un mix di generazioni, un’unica voce umanitariaQuesta nuova versionecanzone ha un significato profondo: attraverso l’abilità produttiva di Trevor Horn, le voci di generazioni diverse si uniranno in un’armonia che rappresenta sia il passato che il presente.