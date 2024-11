Ilfattoquotidiano.it - Stellantis, Urso: “Il problema dell’auto non né Trump né la Cina ma l’Europa. Con Francia e Germania per cambiare il Green deal”

“È positivo che tutto il sistema Italia chiede adi scommettere sul nostro Paese, presentando un piano industriale vero. Il governo intende aumentare la dotazione del fondo automotive e di raddoppiare le risorse arrivando a 400milioni di euro”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo, a margine del tavolo sutenutosi al Mimit. “Prima del prossimo tavolo sapremo la direzione del. Constiamo lavorando ad un documento di indirizzo che possail– ha continuato -. Ilnon èe non è lama. Questa deve decidere come chiede il residente Mario Draghi“L'articolo: “Ilnon néné lama. Conperil” proviene da Il Fatto Quotidiano.