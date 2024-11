Lapresse.it - Roma, Claudio Ranieri nuovo allenatore e dirigente dalla prossima stagione: ecco l’ufficialità

E’ ufficiale:è ildella. “L’ASè lieta di annunciare cheè ilResponsabile Tecnico della Prima Squadra”, ha annunciato il club della Capitale. “Al termine dellaassumerà un ruolo dirigenziale senior: sarà consulente della Proprietà per tutte le questioni sportive del club. La ricerca delcontinuerà nei prossimi mesi eavrà voce in capitolo anche in questa decisione”.no di nascita,nista da sempre, dopo aver vestito la maglia giallorossa da calciatore nella1973-74 e aver ricoperto la carica diin due diversi momenti (dal 2009 al 2011 e nel 2019), rappresenta un simbolo dei valori del Club ed è uno degli uomini di sportni più apprezzati nel mondo.porta in dote il suo enorme bagaglio di conoscenze ed esperienze maturate tra Serie A, Premier League, Liga e Ligue 1, guidando i migliori top club d’Europa e vincendo titoli storici, come quello ottenuto alla guida del Leicester nel 2016.