361magazine.com - “Quarto Grado” le anticipazioni di venerdì 15 novembre

Leggi su 361magazine.com

” ledi15. Ecco tutti gli ospiti15, alle ore 21.25, su Retequattro, nuovo appuntamento con “”. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero.Il programma a cura di Siria Magri apre con la sconcertante vicenda di Giulia Tramontano, 27enne al settimo mese di gravidanza, uccisa con 37 coltellate e dopo mesi di avvelenamenti, il 27 maggio 2023 dal fidanzato Alessandro Impagnatiello.La richiesta formulata davanti alla prima corte d’Assise di Milano, dalla PM, è quella dell’ergastolo. La sentenza è attesa per il prossimo 25.A un anno dalla scomparsa, si torna anche sul caso di Giulia Cecchettin. Gli inquirenti hanno ricostruito il piano di Filippo Turetta, per liberarsi della ragazza. I dettagli portano a pensare che il delitto sia stato chiaramente premeditato.