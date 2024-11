Lopinionista.it - Prima Assemblea sinodale delle Chiese in Italia: la diretta

Su Play2000 sarà possibile seguire ini tre eventi in programma dal 15 al 17 novembre in live streamingPlay2000, la piattaforma streaming di Tv2000 e inBlu2000, dal 15 al 17 novembre, trasmette intre eventi dellainin programma a Roma, nella Basilica di San Paolo fuori le mura.Il primo live streaming è dedicato alla cerimonia di apertura venerdì 15 novembre alle ore 16. Sabato 16 novembre alle 15 viene trasmessa la Lectio e domenica 17 novembre alle 11.30 gli interventi del Card. Matteo Maria Zuppi e Mons. Erio Castellucci.L’appuntamento, che riunirà oltre mille delegati diocesani e Vescovi, è latappa della “fase profetica” del Camminoche sono ine ha l’obiettivo di elaborare alcune proposte, a partire dalle traiettorie individuate nei Lineamenti, che saranno poi riconsegnate allelocali in vista della Seconda(31 marzo – 4 aprile 2025).