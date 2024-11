Liberoquotidiano.it - **Ponte Messina: Salvini, 'con sisma come quello secolo scorso resta in piedi solo Ponte'**

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 14 nov. (Adnkronos) - "Qualora si ripetesse aun terremoto disastrosodel, con i dovuti scongiuri speriamo non accada mai, i tecnici spiegano che l'unica cosa che rimarrebbe inè il". Lo ha detto il vicepremier e ministro alle Infrastrutture Matteoai microfoni di '24 Mattino'.Per il responsabile del Mit, l'allarme sismico sulè "assolutamente infondato". "Sulla sicurezza di un infrastruttura non c'è dibattito politico, ci sono ingegneri, geologi, architetti, docenti universitari di mezzo mondo: è chiaro che i tecnici non mettono ilin una zona sismica a rischio. È chiaro - aggiunge - che si fa un'infrastruttura perché rimanga nei secoli, non per fare il piacere a un politico".