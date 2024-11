Ilgiorno.it - Paradiso perduto del Permiano: "Orme di 280 milioni di anni fa"

PIATEDA (Sondrio) Un’istantanea scattata nella roccia 280difa è tornata visibile e ha restituito le immagini di un, nel Parco delle Orobie Valtellinesi che oggi si trova a quasi 3mila metri di quota, ma nel(l’ultimo periodo dell’Era Paleozoica) si trovava sulle sponde di un grande lago. Sull’arenaria finissima come sullo schermo di un telefonino di ultima generazione i peleontologi hanno ritrovato le fdi anfibi, rettili, piante e semi, impronte di pelle e addirittura gocce di pioggia fossilizzate, rimaste impresse nel limo che poi si è trasformato in roccia arrivando fino a noi. Una scoperta straordinaria in qualche modo figlia del cambiamento climatico. È infatti grazie, si per dire, allo scioglimento della neve e dei ghiacci se le rocce si sono mostrate per la prima volta agli occhi dell’uomo.