Mosca arruola i carri armati dei film per combattere in Ucraina

Che l’industria bellica russa non fosse esattamente la più capacitiva al mondo non era certo un mistero, ma, dopo la Corea del Nord,sembra aver trovato un nuovo, inaspettato, fornitore di armamenti: il cinema. Pare che lo studio cinematografico Mos, il cui centenario ricorre quest’anno, abbia donato alcuni dei veicoli da combattimento usati per realizzare le sue pellicole alle Forze armate russe. Il commento di Karen Shakhnazarov, direttore generale di Mos, è chiaro, ai limiti del pleonastico: “Sapevo che ne avevano bisogno, così mi sono messo in contatto con il ministero della Difesa e hanno preso questi veicoli”. I veicoli in questione, tutti appartenenti all’era sovietica, comprendonoT-55, PT-76, furgoni e trasporti di fanteria. La Russia si è ridotta acon le anticaglie?Benché la donazione, numericamente assai modesta, abbia probabilmente un valore prettamente simbolico, ciò non esclude chepossa trovare delle destinazioni d’uso a questi mezzi.