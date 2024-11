Ilfattoquotidiano.it - Minacciano con una pistola David Neres del Napoli per farsi consegnare il suo orologio: 3 arresti per il colpo da oltre 100 mila euro

“Ci devono dare 120!”. È con queste parole, intercettate dagli inquirenti, che i tre rapinatori di, calciatore del, festeggiavano ilmesso a segno lo scorso 1° settembre. Il bottino? UnPatek Philippe da 107, strappato al polso del giocatore al termine della partita-Parma. Oggi, tre persone sono finite in manette con l’accusa di concorso in rapina pluriaggravata: si tratta di Gianluca Cuomo (30 anni), Giuseppe Vitale (24 anni) e Giuseppe Vecchione (34 anni).I tre presunti responsabili, ritenuti affiliati al clan camorristico Iadonisi del rione Lauro di Fuorigrotta, sono stati arrestati questa mattina dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari.