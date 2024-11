Secoloditalia.it - Manovra, le comiche del M5S: cannabis di Stato e ritorno del Reddito. E Striscia punzecchia Conte

Leggi su Secoloditalia.it

Far sparire Beppe Grillo, nonostante i ripetuti tentativi, non gli è riuscito. E per questo Giuseppesi è attirato l’attenzione dila Notizia, che lo ha fatto raggiungere dal mago Antonio Casanova per una sfida a colpi di magia. In compenso, però, il M5S prova a far ricomparire ildi cittadinanza, presentando un emendamento alla. Un gioco delle tre carte che, comunque, sbiadisce di fronte a un’altra proposta che promette di attirare l’attenzione del pubblico e mandarne in visibilio una parte: ladi.Il M5S sogna ladiI pentastellati, infatti, hanno presentato un emendamento che chiede che “la coltivazione, la lavorazione, l’introduzione, l’importazione e la vendita dellae dei suoi derivati” siano soggetti “a monopolio diin tutto il territorio della Repubblica”, fatte salve “la coltivazione per uso personale difino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato”.