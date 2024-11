Oasport.it - LIVE Monza-Olympiakos 1-1, Champions League volley in DIRETTA: reazione brianzola nel secondo set, ristabilita la parità

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9-7 Mani out di Atanasijevic.9-6 Primo tempo di Djuric che abbatte Krelling.9-5 Lawani, attacco vincente!8-5 Diagonale stretto di Atanasijevic.8-4 Muro Zaytsev!7-4 In rete il servizio del numero 2 Pajenk!6-4 Parallela perfetta di Atanasijevic.6-3 Beretta super! Buon attacco del numero 13.5-3 Atanasijevic fa 10 punti personali.5-2 AVORIIIILLLL, MUROOO! Sull’attacco di Pajenk, avanti così!4-2 Pajenk! Primo tempo di ottima fattura.4-1 ACEEEE dello Zar, on fire in questo frangente!3-1 Mani out in extra rotazione da zona 2 di Zaytsev.2-1 Atanasijevic in palleggio sorprende la difesa di.2-0 MUROOO! Ci pensa Zaytsev su Atanasijevic!1-0 Lawani strappa il mani out.TERZO SETEccola lache serviva ai ragazzi di Eccheli, bravi a diminuire gli errori in attacco e aumentare l’efficacia a muro.