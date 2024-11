Zon.it - Laura Pausini: “Spero che qui vi sentiate al sicuro”

Dopo il doppio sold out dello scorso dicembre,è tornata al PalaSele di Eboli per l’unica tappa campana del suo decimo tour mondiale, il “WORLD TOUR WINTER 2024?.La serata è stata suddivisa in tre atti emozionanti, ciascuno dedicato a una diversa dimensione della carriera e della vita dell’artista: presente, futuro e passato.ha sapientemente intrecciato queste fasi, creando un flusso di emozioni in cui non si distingueva il confine tra ricordi del passato e visioni del futuro, proprio come nel video del singolo “Durare”.Ph. Alfonso Maria SalsanoDurante il blocco dedicato al futuro,ha preso un momento per parlare di una questione che le sta a cuore: il cambiamento climatico. “Le nostre cattive abitudini stanno rovinando il pianeta. Abbiamo solo un pianeta, e la sua salvezza dipende solo da noi“, ha dichiaratoinvitando tutti a riflettere sul potere di ogni singolo gesto.