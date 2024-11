Italia in lutto addio a un pezzo di storia del nostro paese Una vita dedicata ai più piccoli

Leggi su Caffeinamagazine.it

È morta nella sua abitazione a Recanati, all'età di 93 anni, Matilde Brualdi Clementoni, presidente onorario della Clementoni Spa e co-fondatrice con il marito Mario dell'azienda, nel 1963. «Siamo profondamente addolorati per la perdita di nostra madre Matilde, donna di profonda umanità che ha lasciato una impronta indelebile nella nostra famiglia e in azienda", ricordano i figli Stefano, Patrizia, Pierpaolo e Giovanni ."I numerosi messaggi di cordoglio che stiamo ricevendo da tutto ilci sono di grande conforto nel ricordo di una personalità di straordinario rilievo. Ilgrazie sentito a tutta la comunità recanatese e ai tanti collaboratori di oggi e di ieri che partecipano con grande affetto aldolore».