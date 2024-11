Gaeta.it - Incidenti sul lavoro in agricoltura: dati in calo e strategie di sicurezza per il settore

Facebook WhatsAppTwitter Negli ultimi cinque anni, ilagricolo ha mostrato segnali incoraggianti riguardo alladei lavoratori, con un sensibile abbattimento deglirecenti pubblicati dall’INAIL, l’Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul, evidenziano una flessione significativa: nel 2022 si è registrato un decremento del 21,5% degli infortuni rispetto al 2018. Un’evidente riduzione disulporta un messaggio positivo per ilprimario, nonostante il continuo impegno necessario per garantire un ambiente disicuro.Diminuzione deglie focus sugli infortuni mortaliL’analisi deirestituisce un quadro rassicurante anche per il 2023, con una continua diminuzione nella registrazione di, compresi quelli fatali.