Il Napoli 'oltre' la sfida con l'Inter: parla Improta

L’ex calciatore (anche) delGianniha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte. Di seguito le sue parole. “Un po’ tutti temevamo il ciclo terribile, in trasferta ilè andato benissimo, peccato per la sconfitta con l’Atalanta ma tutto sommato ne usciamo benissimo. La squadra partenopea ha risposto alla grande, è stato molto bello sentire Conte alla vigilia della gara dire una cosa che ha fatto intendere a tutti dove ilvuole arrivare. ‘Vogliamo restare primi’ è un messaggio a tutti”. Per illa sosta può essere un’insidia?.“Certo, la sosta può essere un ostacolo ma terminare il primo scorcio di campionato in testa alla classifica significa tanto. Si è vinto molte volte per 1-0, i numeri vanno letti a seconda dei punti fatti. Poi si può sempre migliorare, ma meglio non prendere troppi gol.