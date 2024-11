Justcalcio.com - Il Chelsea lotta per battere il coraggioso Celtic nella Champions League femminile

Breaking:Ilsi è ripreso da un gol in meno per sconfiggere una vivace squadra del2-1Women’s, mantenendo il perfetto inizio di vita sotto Sonia Bompastor.Bompastor aveva portato i Blues a sei vittorie consecutiveSupere aveva ideato i trionfi su Real Madrid e Twente in Europa.Tuttavia, il suo record perfetto è stato seriamente minacciato a Glasgow, dove gli esordienti delhanno guidato grazie al gol di Murphy Agnew al 22?.Ha coronato un fulmineo contropiede correndo dietro prima di infilarsi nell’angolo in basso a sinistra, segnando il primo gol delWomen’s.Tuttavia, il loro vantaggio è durato solo sei minuti quando Maika Hamano ha spazzato a casa il taglio di Aggie Beever-Jones per il pareggio, poi Ashley Lawrence ha portato a casa un rimbalzo al 32esimo minuto per completare una rapida inversione di tendenza.