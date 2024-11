Terzotemponapoli.com - Guerini: “Il Napoli lotterà per lo Scudetto”

Vincenzo, dirigente ed allenatore, è intervenuto su Vikonos Web Radio/Tv durante Febbre a 90. Di seguito le sue dichiarazioni:“Le soste della Nazionale penalizzano un po’ tutti i grandi club, che devono sperare sempre di riavere i propri giocatori integri. Ne ha fatto le spese ilcon Lobotka, la sua perdita è stata determinante, per Conte, al netto del valore dell’ottimo Gilmour. Il rendimento delè stato finora eccezionale, tutti ci avrebbero messo la firma nel vedere gli azzurri primi in classifica e in grado di pareggiare fuori casa con Juve ed Inter, e di vincere a San Siro con il Milan. L’Atalanta, poi, è una concorrente diretta per lo, ilci ha perso ma nonostante tutto è capolista. Conte in pochissimo tempo ha rimesso in piedi la squadra, fa bene a scaricare le responsabilità così che il collettivo possa stare più concentrato.