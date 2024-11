Zon.it - Grave incidente sul raccordo Salerno-Avellino: 18enne in codice rosso, traffico in tilt

Leggi su Zon.it

Momenti di paura questa mattina sul, dove si sono verificati due incidenti stradali in sequenza. Il piùè avvenuto pochi chilometri dopo Montoro: un giovane di 18 anni, residente proprio nel comune irpino, ha perso il controllo della sua auto, che si è ribaltata per cause ancora da accertare.Il ragazzo, in condizioni critiche, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato d’urgenza inall’ospedale “Moscati” di.Un altroUn secondo, un tamponamento all’altezza dell’autovelox, non ha causato feriti ma ha contribuito a paralizzare il. Lunghe code hanno interessato sia il tratto irpino che l’area salernitana del, causando disagi agli automobilisti diretti verso l’Irpinia.Fonte:TodaySegui ZON.