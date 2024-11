Gqitalia.it - Gli orologi economici approvati dalle celeb.

Leggi su Gqitalia.it

Se si pensa allerità, difficilmente vengono in menteda uomo. La fantasia si spinge spontaneamente verso gioielli a sei cifre che personaggi come Chris Hemsworth sfoggiano quotidianamente. Eppure, le star amano anche i marchi diaccessibili come Timex, Casio, Swatch e G-Shock. Offrono qualcosa di ugualmente cool e raggiungono l'obiettivo del "se lo sai, lo sai” che fa eccitare gli appassionati diquanto un pezzo sexy di metallo svizzero.Prendiamo ad esempio Timex, che ha appena lanciato uno a 1 euro in onore del prezzo originale del modello Waterbury. L'azienda ha collaborato con brandi di abbigliamento maschile come Noah NY per realizzarein edizione limitata che si sono esauriti all'istante, aumentando l'hype e la domanda in modo simile ai Rolex o agli AP più difficili da trovare.