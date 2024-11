Quifinanza.it - Emissioni, dimezzarle entro il 2040? Meno scie chimiche e nuove rotte per il 3% dei voli

Leggi su Quifinanza.it

Il cambiamento climatico è un problema ormai riconosciuto a livello globale, e la Cop29 di Baku ha ulteriormente messo in evidenza la gravità della situazione, presentando dati e argomentazioni inequivocabili. Tuttavia, se da una parte è evidente che il riscaldamento globale è una sfida urgente, dall’altra le soluzioni per affrontarlo non sono sempre chiare. Esistono, tuttavia, strategie concrete che potrebbero apportare cambiamenti significativi nel contrasto al riscaldamento globale.Secondo un recente report di Transport & Environment, un’importante organizzazione indipendente europea impegnata nella decarbonizzazione dei trasporti, modificare l’itinerario di una piccola percentuale di– solo il 3% – potrebbe ridurre in maniera esponenziale gli effetti delledi condensazione, o contrail, prodotte dagli aerei.