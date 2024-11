Ilgiorno.it - Dietro l’angolo le Olimpiadi da raccontare

VIGEVANO (Pavia) Un appassionante viaggio nel tempo da Parigi 1924 a Parigi 2024 raccontando la storia dellema anche spaziando nei profondi cambiamenti che il linguaggio giornalistico ha subìto con l’avvento della radio, della tivù, dei nuovi media. È stata molto partecipata la serata organizzata al Teatro Cagnoni dall’Aips, l’Associazione della stampa sportiva mondiale che celebra quest’anno il secolo, da quasi un ventennio ininterrotto presieduta da Gianni Merlo, vigevanese, giornalista sportivo internazionale, per decenni cantore di sci e atletica e organizzatore di eventi. Sua l’idea della Scarpa d’Oro che a inizio anni Ottanta e per oltre vent’anni ha portato in città il meglio del mezzofondo mondiale. Ma il focus è stato sulleinvernali di Milano-Cortina 2026, praticamente, che rappresentano un vanto per l’Italia ma anche uno sforzo enorme per chi lo sport lo racconta.