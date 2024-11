Lanazione.it - Cinque sedi e quasi cento volontari. Dal 1978

Lepersone che nelfondarono Emmaus a Prato, alle Caserane, sono diventate oggi oltre. In 46 anni di presenza in città, e grazie al coinvolgimento di moltie amici, è cresciuta l’azione concreta a favore di una società più equa e solidale promossa dal movimento. Sei sono attualmente a Prato ledell’associazione: le Rose di Emmaus gestiscono lo spazio più grande in viale Montegrappa, ci sono poi la comunità di Castelnuovo, il laboratorio femminile di Narnali in via Pistoiese, l’Oasi di Emmaus in via Fiorentina, in centro storico la Boutique della solidarietà di via Convenevole e la Libreria di via Santa Trinita. Il metodo di lavoro e di vita è quello tradizionale delle Comunità Emmaus, secondo gli insegnamenti del fondatore, l’Abbé Pierre: raccolta dell’usato, selezione e riutilizzo in una virtuosa economia circolare, in modo che il superfluo di alcuni possa diventare la risposta alle necessità di altri.