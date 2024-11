Ilrestodelcarlino.it - Cervia, arriva il grande albero di Natale: dove e quando viene acceso

(Ravenna), 14 novembre 2024 – Avverrà domenica 8 dicembre l’accensione delabete rosso che anche quest’anno il Comune di Pinzolo-Madonna di Campiglio (legato alla città del sale con un Patto di Amicizia) ha donato a. Sarà collocato in piazza Garibaldi e addobbato per le festività natalizie. Si tratta di unabete rosso che prodalla Val Nambrone, una zona boschiva del comprensorio di Pinzolo-Madonna di Campiglio-Sant'Antonio di Mavignola, soggetta a un piano di taglio programmato, che prevede tagli saltuari di piante per garantire una continua presenza di alberi. La procedura di tagli selettivi è molto importante per assicurare la crescita di piante di diverse età e per la sicurezza idrogeologica dei versanti e dei pendii che scendono lungo le vallate, per fare in modo che le forti piogge non rechino danni o non generino frane che potrebbero diventare pericolose per i centri abitati.