Oasport.it - BJK Cup 2024, il Giappone supera la Romania in rimonta. Sfiderà l’Italia ai quarti

Leggi su Oasport.it

Ilvince incontro laper 2-1 al doppio decisivo e si qualifica per idi finale delle Billie Jean King Cup Finalsdi tennis, scattate quest’oggi a Malaga, in Spagna: le nipponiche affronteranno nel prossimo turno, nella sfida in programma sabato 16 novembre a partire dalle ore 10.00.Nel primo singolare Ana Bogdan porta in vantaggio laregolando la nipponica Nao Hibino con lo score di 6-2 6-4 in un’ora e venti minuti di gioco. Il primo set è molto rapido, dato che dal 2-1 per l’asiatica arrivano cinque game consecutivi vinti dalla romena, la quale con due break a quindici chiude sul 6-2 in mezz’ora. Più combattuta la seconda frazione, nella quale finisce per essere decisivo il break a zero centrato nel terzo game dalla romena. La nipponica ha due palle non consecutive per il controbreak nell’ottavo gioco, ma non le sfrutta, così Bogdan poco dopo va a vincere sul 6-4 in cinquanta minuti.