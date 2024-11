Ilfattoquotidiano.it - “Benvenuto all’erede. Welcome Noah”: Lazza esulta per la nascita del figlio, ma sbaglia la comunicazione

e la fidanzata Greta Orsingher, modella e influencer di 26 anni nata a San Diego, sono al settimo cielo. Il rapper ha condiviso su Instagram la bella notizia delladel primo: ““. L’artista ha anche fornito l’orario “12:08 a.m.”. Ma sarà stata la stanchezza dovuta al travaglio per la compagna o alla felicità, masi accorge di aver fatto un errore. Infatti, come ha corretto lo stesso artista,è nato alle “12:08 p.m.”. Piccola e simpatica svista, sottolineata anche dalla neo mamma sul suo profilo Instagram.Il piccolo era molto atteso da entrambi. “Sono emozionato e spero di essere all’altezza di fare le cose bene, – aveva dichiaratoa Radio Deejay in occasione della presentazione dell’ultimo disco ‘Locura’ – specialmente il padre.