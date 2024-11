Lettera43.it - Belluno, hotel rifiuta turisti israeliani: «Responsabili di genocidio»

Il giornalista israeliano Boaz Golan ha postato su X uno screenshot di una chat di Booking, in cui l'Garni Ongaro, una struttura di Selva di Cadore, provincia di, ha scritto a una coppia diprovenienti da Tel Aviv: «In quantodi, non siete clienti ben accetti. Pertanto, qualora vogliate cancellare la vostra prenotazione, sarete felici di farlo, e altrettanto lo saremo noi di offrirvi una cancellazione gratuita». Il giornalista ha poi aggiunto sui social: «Il ministero degli Affari Esteri mi ha detto che la questione verrà esaminata. Contatteremo inoltre Booking in merito e chiederemo la rimozione dell', che opera in violazione delle norme».