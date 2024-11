.com - Belgio-Italia oggi: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Torna l’, torna la Nations League. Stasera, gli azzurri di Luciano Spalletti affronteranno ilal Re Baldovino di Bruxelles, nel quinto match della fase a gironi del torneo. Fin qui, l’ha raccolto 10 punti, che valgono il primo posto nel gruppo A. Per la qualificazione alle Final 8, serve ancora un punto. Breve recap prima di stasera. Fin qui,si sono affrontate in 25 occasioni. Il parziale vede in vantaggio gli Azzurri, con 16 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte. In trasferta, sono 5 su 8 le vittorie messe in fila dall’, che contro i belgi non perde da un’amichevole del 2015 (3-1). Se l’stasera guarda tutti dall’alto, ilnon può sbagliare perché è terzo nella classifica del girone, con 4 punti. Per la squadra di Tedesco, c’è il rischio della retrocessione in Lega B.