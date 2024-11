Lettera43.it - Autonomia, la Consulta accoglie il ricorso delle Regioni: parziale bocciatura per la riforma

La Corte costituzionale ha stabilito che la legge sull’differenziata, non viola la Costituzione nel suo complesso, pur dichiarando incostituzionali alcune disposizioni specifiche del testo normativo. In una nota ufficiale, la Corte ha comunicato che spetta al parlamento «colmare i vuoti normativi derivanti dalla rimozioneparti impugnate, rispettando i principi costituzionali e garantendo la piena funzionalità della legge». Nel suo pronunciamento, laha sottolineato che la distribuzionefunzioni legislative e amministrative tra Stato edeve essere orientata al «bene comune della società e alla tutela dei diritti garantiti dalla nostra Costituzione».: «I Lep non vanno determinati con un Dpcm»La Corte ha identificato come incostituzionale la previsione che consentirebbe la modificaaliquote di compartecipazione al gettito dei tributi erariali tramite decreto interministeriale.