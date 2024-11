Biccy.it - Amici, le anticipazioni della puntata di domenica: sfida a sorpresa con una vincitrice di X Factor

Oggi, come ogni giovedì, è stata registrata agli Studi Elios di Roma una nuovadidi Maria De Filippi. La, come riportano ledi SuperGuidaTv, è iniziata con la tripladi Alessia, Luk3 e Chiamamifaro, ma tutti e tre sono rimasti nella scuola. Lante di quest’ultima è stata, a, Sofia Tornambene, in arte Kimono,di una passata edizione di X.Alessia vince lacontro Antonio.Luk3 vince la– la faranno vedere nel day time.Chiamamifaro vince lacon Kimono che ha vinto Xnel 2019.Gli ospitiche vedremo17 novembre sono Mida, Carlo Verdone, Tananai e Irma Di Paola. Diego Lazzari è stato davvero sostituito da Rudy Zerbi, ma non è stato eliminato: passerà nel team o di Lorella Cuccarini o in quello di Anna Pettinelli.