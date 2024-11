Gaeta.it - Vignaioli indipendenti: un sostegno strategico per la sostenibilità della filiera vitivinicola nel Lazio

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter I, custodi di preziose tradizioni e varietà autoctone, stanno guadagnando attenzione per il loro ruolo fondamentale nella promozioneall’internoitaliana. Recentemente, l’assessore al Bilancio, Agricoltura e Sovranità AlimentareRegione, Giancarlo Righini, ha messo in evidenza l’impegnoregione nel sostenere queste pratiche, presentando i risultati di uno studio realizzato da Nomisma Wine Monitor in collaborazione con la Federazione Italiana.L’indagine suiL’indagine condotta da Nomisma Wine Monitor si propone di analizzare e evidenziare il modello socio-economico deinel. Questa ricerca è fondamentale per comprendere come questi produttori non solo impattino sulla, ma anche sull’economia dell’intero paese.