361magazine.com - USA, Musk trova spazio nel nuovo mandato di Trump

Leggi su 361magazine.com

È stato nominato alla guidata delDipartimento per l’efficienza governativa (Doge)L’annuncio era nell’aria: Elonavrà un ruolo nelgoverno di Donald. Dopo aver sostenuto a lungo il neo Presidente USA farà parte delDipartimento per l’efficienza governativa (Doge)., ricoprirà il ruolo con l patriota americano Vivek Ramaswamy.“Insieme, questi due meravigliosi americani spianeranno la strada alla mia amministrazione per smantellare la burocrazia governativa, tagliare le normative eccessive, tagliare le spese inutili e ristrutturare le agenzie federali, essenziali per il movimento ‘Save America’. Diventerà, potenzialmente, ‘il progetto Manhattan’ dei nostri tempi” , ha spiegato.Inoltre è stato nominato anche come capo del Pentagono il 44enne Pete Hegseth, un veterano di guerra ex conduttore di Fox News.