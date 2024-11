Ilrestodelcarlino.it - Tre clean sheet e un solo gol subìto. Metamorfosi Cesena in quattro gare

Lain, da peggior difesa del torneo a quella che nell’ultimo poker di partite ha subito meno di tutti. Ungol incassato in quel di Salerno, con trenei restanti match: il risultato è che in cascina sono finiti dieci punti eil Sassuolo è riuscito a fare altrettanto segnando gli stessi gol (6), ma subendone uno in più. Per questo motivo ilè a tutti gli effetti la formazione con i numeri migliori in questo ultimo scorcio di campionato e per cambiare rotta non sono state fatte rivoluzioni, sono bastatipochi accorgimenti. Innanzitutto dare a Berti consegne diverse, più da mezzala che da trequartista, poi un portiere con la fisicità più adatta a gestire le palle alte, ed una marcatura vecchio stampo sui calci piazzati, soprattutto nei corner, vero incubo fino alla decima giornata ed ora gestiti in maniera impeccabile.