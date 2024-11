Liberoquotidiano.it - "So di avere un nemico in casa": flirt svelato, fucilata di Jasmine Carrisi contro papà Al Bano

Tempo di confessioni e indiscrezioni. In un'intervista rilasciata il mese scorso, Alal Corriere della Sera ha rivelato in modo inatteso untra sua figliae David Banda Ciccone, uno dei figli di Madonna, la regina del pop. Il celebre cantante di Cellino San Marco ha rivelato chee David si sono conosciuti durante un evento mondano, iniziando a frequentarsi per un breve periodo. "Una cosa che nessuno sa è che sono quasi diventato consuocero di Madonna. Sì, eravamo a un evento, un party dove c'ero io con i miei familiari e lei con la sua famiglia. Uno dei figli della cantante si è interessato a mia figlia. Sì, si sono frequentati, poi lui è tornato negli Stati Uniti, cose da ragazzi", si è sbottonato Al, lasciando intendere che si sia trattato di un'avventura estiva.