Sport.periodicodaily.com - Ranieri alla Roma, atto terzo

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Il deludente avvio stagionale, con già due allenatori esonerati, non lascia più alcun margine di erroredirigenza giallorossa che ha cosi deciso di puntare sul sicuro riportando Claudio.Sara’ dunque il 73enne tecnico di Testaccio,terza esperienza sulla panchina capitolina, il successore di Ivan Juric.: I DETTAGLI Si attende soltanto il comunicato ufficiale, ma ormai il dato è tr: Claudioè il nuovo allenatore dellafino al 30 giugno 2025, e in futuro un più che probabile ruole di direttore tecnico. Tutto si è materializzato nella giornata di ieri, quando la proprietà americana del club, dopo aver sondato diversi profili, ha ritenuto che potesse essere propriol’uomo giusto per tirar fuori la squadra dcrisi nella quale è precipitata con quattro sconfitte nelle ultime cinque partite e una classifica che la vede vicinazona salvezza.