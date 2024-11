Gaeta.it - Papa Francesco incoraggia la Conferenza sulla salvaguardia dei minori in Europa, un’iniziativa cruciale per la Chiesa

Facebook WhatsAppTwitter Il 13 novembre 2023,ha rivolto un messaggio ai partecipanti dellanellacattolica in, in programma fino al 15 novembre a Roma. Questo evento è promosso dalla Pontificia Commissione per la Tutela deie vede la partecipazione di oltre 100 esperti provenienti da 25 Paesi europei. Ilha evidenziato l’importanza del lavoro in corso per la protezione delle persone vulnerabili, sottolineando la necessità di conforto e assistenza verso coloro che hanno subito sofferenze.Un impegno costante per la protezione dei vulnerabiliDurante il suo discorso,ha ribadito l’importanza della missione dellain materia di. Ha definito l’impegno dei partecipanti come un segno dei continui sforzi volti a garantire la protezione dei più vulnerabili.